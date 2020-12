Kannemann treina normalmente e pode atuar contra o Vasco

publicidade

Desde que voltou da seleção argentina, onde disputou duas rodadas das Eliminatórias para Copa do Mundo, o zagueiro Walter Kannemann está à disposição do técnico Renato Portaluppi para atuar pelo Grêmio. No entanto, o atleta foi preservado em três oportunidades, contra Corinthians e Goiás, pelo Brasileirão, e na vitória de quinta-feira contra o Guaraní, no jogo de volta da Libertadores. Na partida de ida, o argentino cumpria suspensão.

De acordo com o Tricolor, o zagueiro vem trabalhando normalmente com bola, ainda que não tenha sido escalado nas partidas. Nesta sexta, Kannemann treinou com os demais companheiros no CT Luiz Carvalho e poderá fazer seu retorno no domingo, contra o Vasco, pelo Brasileirão.

Sem atuar desde o dia 5 de novembro, o atleta deverá ser utilizado na competição nacional para ganhar ritmo de jogo. Na quarta-feira, às 19h15min, o Grêmio enfrenta o Santos, na Arena, pela partida de ida das quartas da Libertadores.

Nesta tarde, os jogadores que não atuaram na quinta fizeram um treino específico da preparação física no início da atividade, com corridas e troca de passes, o grupo foi dividido em duas equipes para um treino técnico em espaço reduzido. Na manhã de sábado, o time volta para encerrar a preparação.

