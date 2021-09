Kannemann volta aos treinos do Grêmio

publicidade

Depois de alguns dias de trabalho físico, o zagueiro argentino Kannemann voltou neste sábado aos treinos com o grupo de jogadores do Grêmio no CT Luiz Carvalho. Com isso, o meia-atacante Douglas Costa é o único que segue no departamento médico. O técnico Luiz Felipe Scolari conta com quase todo o grupo completo à disposição, com a exceção de Villasanti e Borja que estão com as seleções de Paraguai e Colômbia na disputa da Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Os jogadores do Tricolor devem começar a concentração na próxima quarta, visando o jogo do outro final de semana. O clube está dando um ar de decisão para a partida diante do Ceará, que abre o returno do Brasileirão. Com 16 pontos e na 18ª colocação, o Grêmio volta a campo no dia 12, às 11h, contra os cearenses, na Arena.