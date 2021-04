Léo Chú vê jovens do Grêmio preparados para desafios da Libertadores

publicidade

Após darem conta do recado no clássico Gre-Nal, os jovens do Grêmio terão um novo desafio de semelhante dificuldade. Nesta quarta-feira, o Tricolor encara o Independiente Dell Valle, em Quito, às 19h15min, pelo jogo de ida da terceira fase da Libertadores. Com desfalques na defesa e no meio de campo, além do técnico Renato Portaluppi com a Covid-19, a tendência é que novamente os garotos sejam utilizados no time principal. Autor do gol na vitória sobre o Inter, o meia-atacante Léo Chú garante: "Se o professor precisar, estamos preparados e tranquilos".

Na avaliação do jogador, a ausência de Renato será sentida pela confiança que ele transmite aos garotos, mas o auxiliar Alexandre Mendes também participa deste processo. "É de suma importância a presença do Renato na beira do gramado, mas o Alexandre também é um grande treinador e o Renato de Porto Alegre vai ajudar ele também", pontuou.

Ainda sobre o comandante afastado com o coronavírus, Léo Chú ressaltou que todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 são respeitados pelos jogadores e comissão. "A gente tem se cuidado muito, a pandemia não é brincadeira e está afetando o mundo inteiro. Todo mundo tem que entender e se cuidar". Com o teste positivo de Renato, o departamento médico gremista monitora sintomas e outros casos no elenco.

Emprestado pelo Grêmio em 2020, o atacante vê a temporada passada, em que atuou pelo Ceará, como fundamental para seu crescimento na carreira e também dentro do Tricolor. "Essa passagem no Ceará foi importante para mim, para a minha carreira, para o meu crescimento, Volto muito preparado para jogar no Grêmio", finalizou.

