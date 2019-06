Léo Moura destaca a importância da intertemporada para a reorganização do Grêmio

publicidade

* Com informações do repórter João Gabriel Silva

Léo Moura vê os trabalhos que estão sendo realizados durante a paralisação para a Copa América como fundamentais para o Grêmio voltar a ter o desempenho que encantou o Brasil nos últimos anos. Com todos do grupo recuperados e à disposição da comissão técnica, o experiente lateral destaca que o momento é de trabalhar forte técnica e fisicamente para se preparar para a série decisiva que o Tricolor terá a partir de 10 de julho.

“Julho é um mês decisivo e teremos todos recuperados. Precisamos estar na ponta dos cascos para quando começar novamente (as competições), voltar a jogar bem e bonito para superarmos as partidas decisivas que teremos pela frente”, destacou o lateral.

Na manhã desta quarta-feira, os jogadores de linha realizaram exercícios na sala de musculação e corridas pelos gramados do hotel de Viamão que serve de concentração para o elenco. Enquanto isso, o preparador Rogério Godoy comandava trabalhos específicos para os goleiros.

Companheiro de David Braz no Flamengo e um dos jogadores que indicou o zagueiro ao Grêmio, Léo Moura falou sobre o reforço gremista, que ainda não foi apresentado. “Sou suspeito de falar do David. Apesar de ser amigo dele, ele sempre teve sucesso pelos clubes que passou. Jogador de qualidade que vem para somar e nos ajudar. Sofremos neste início de ano improvisando alguns jogadores na posição. Com certeza, na hora que entrar, vai dar conta do recado, pois é um jogador qualificado”, declarou.

O Grêmio volta aos treinamentos na tarde desta quarta-feira, às 15h30min. A tendência é que a atividade seja a primeira sob o comando do técnico Renato Portaluppi.