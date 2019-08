Léo Moura exalta Grêmio capaz de "crescer na reta final"

publicidade

O lateral do Grêmio Léo Moura exaltou a capacidade do elenco do Grêmio de "crescer na reta final" dos mata-matas, para conseguir os resultados projetados. Na noite de ontem, o Grêmio se impôs na Arena, e venceu o Athletico-PR por 2 a 0. O resultado deixou o Grêmio mais perto da final da Copa do Brasil.

De acordo com Léo Moura, faz parte da "essência" deste grupo crescer no momento decisivo. "Faz três anos que eu estou aqui e nessas fases finais o Grêmio cresce. Sabemos jogar esse tipo de competição e temos tirado proveito disso. É bom para a nossa equipe", comentou.

Apesar do placar construído, Leo Moura deixou claro que trata-se de uma "pequena vantagem", e voltou a citar as dificuldades que serão enfrentadas pelo Grêmio na Arena da Baixada. "Agora temos jogos decisivos, não só pelos mata-matas, mas pelo Brasileirão também. São jogos difíceis, um atrás do outro. A vitória de ontem dá confiança para os que vêm pela frente", destacou.

Léo Moura deverá estar entre os titulares no duelo contra o Palmeiras. O lateral falou sobre a necessidade de virar a chave, e espera um duelo tão difícil quanto as partidas de mata-mata. "É uma equipe com um plantel muito forte, que está buscando o título. Temos que fazer o jogo se tornar fácil. Vamos ter dificuldades, mas temos em mente que a gente precisa pontuar no Brasileirão", frisou.

Grêmio trabalha visando o Palmeiras pelo Brasileirão

O Grêmio tem dois compromissos em sequência diante do Palmeiras. Além do jogo pela Libertadores, na terça-feira, o Grêmio encara os paulistas pelo Brasileirão, no sábado, às 21h, na Arena.

O Grêmio já iniciou os trabalhos visando o confronto. Na tarde desta quinta-feira, foram realizadas atividades no CT Luiz Carvalho, com treinos táticos e de finalização para os reservas, e regenerativo na academia para os titulares que estiveram em campo contra o Athletico-PR.

Por conta do compromisso pela Libertadores, o Grêmio deverá ter time reserva pelo Brasileirão. Assim, Renato deve mandar a campo um time com Julio Cesar; Léo Moura, David Braz, Paulo Miranda e Darlan; Rômulo, Thaciano, Luan, Pepê e Luciano; Diego Tardelli.