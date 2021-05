Léo Pereira comemora oportunidade de jogar ao lado do "ídolo" Diego Souza no Grêmio

publicidade

O jovem meia-atacante Leo Pereira, que começa a ganhar mais espaço no time do Grêmio, comemorou a oportunidade de atuar junto de Diego Souza. O jogador foi titular ao lado do centroavante na vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Lanús, pela Copa Sul-Americana, marcando um dos gols.

Léo comemorou a oportunidade de atuar ao lado de jogadores experientes, com quem afirmou estar aprendendo muito dentro e fora de campo. "Muito bom jogar ao lado desses ídolos. O Diego Souza está em um momento maravilhoso. Sou super fã", resumiu.

Com a lesão de Alisson, Léo tem participado dos jogos atuando pela direita. Com as boas atuações de Ferreira, o setor esquerdo está restrito. Ele afirmou, no entanto, não ter preferência. "Se o professor Tiago Nunes optar por qualquer um dos lados, estou super tranquilo", assegurou.

O Grêmio entra em campo pela Sul-Americana na quinta-feira, às 19h15min, para enfrentar o Aragua, da Venezuela. O confronto, válido pela terceira rodada do Grupo H, acontece na Arena.

