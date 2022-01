Lateral Cuiabano é integrado ao grupo de transição do Grêmio para o Gauchão

publicidade

* Com informações do repórter Rafael Pfeiffer

O Grêmio integrou ao grupo de transição o lateral-esquerdo Cuiabano, que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior com o Tricolor. Assim, ele fica à disposição do grupo que estreia no Campeonato Gaúcho, na semana que vem.

Cuiabano foi integrado ao grupo nesta quarta-feira. Assim, fica à disposição para a disputa do Estadual.

O jogador esteve no elenco do Grêmio que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro, que terminou com eliminação para o Novorizontino, na terceira fase, após derrota por 2 a 1. Na competição, Cuiabano marcou um gol, justamente na eliminação, e deu uma assistência.

O Grêmio já havia integrado outros quatro jogadores que disputaram a Copinha ao grupo de transição. São eles o zagueiro Gustavo Marins, o lateral-direito Lucas Kawan, o meia Gabriel Silva e o atacante Rubens.

Com Cuiabano e outros garotos no elenco, o grupo de transição do Grêmio estreia no Campeonato Gaúcho na quarta-feira, 26 de janeiro, contra o Caxias. A partida, na Arena, acontece às 19h.