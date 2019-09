Leonardo Gomes tem rompimento de ligamento do joelho confirmado e só volta a jogar em 2020

publicidade

O Grêmio confirmou que o lateral Leonardo Gomes sofreu um rompimento total no ligamento cruzado posterior do joelho direito e não atuará mais na temporada 2019. O departamento médico do clube informou que o atleta precisará de cirurgia em decorrência de lesão sofrida na eliminação da Copa Brasil, durante a derrota para o Athletico-PR. Aos 14 minutos da etapa inicial da partida, o jogador foi ao chão após disputa aérea com Rony; na queda, torceu o joelho e foi retirado do gramado, carregado na maca.

Rafael Galhardo, hoje, é o único lateral à disposição no setor. Outro atleta da posição, Leo Moura se recupera de lesão. Com a ausência do xará até o próximo ano, ele deve ter o processo acelerado; a estimativa é de que volte a treinar em 10 dias.

Outra má notícia para o Tricolor diz respeito ao zagueiro Pedro Geromel, que teve confirmada lesão muscular no adutor da coxa direita. Contudo, o clube não informou o tempo que o camisa 3 ficará afastado dos campos. A capitão gremista se machucou na goleada contra o Cruzeiro no último domingo; sozinho, deu um chute para afastar e sentiu a perna.

* Com informações de Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba