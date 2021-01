Lucas Silva prega foco do Grêmio no Brasileirão, mas admite dificuldade em "virar a chave"

publicidade

O Grêmio terá um mês de janeiro repleto de jogos pelo Brasileirão. Serão sete partidas antes da decisão da Copa do Brasil diante do Palmeiras, marcada apenas para o mês de fevereiro. No entanto, o elenco reconhece a dificuldade em "virar a chave" para a disputa do Nacional.

O volante Lucas Silva reconhece a prioridade no Brasileirão, e a importância das partidas para se aproximar dos primeiros colocados. No entanto, reconheceu que a deciscão da Copa do Brasil já "passa na cabeça" do elenco. "Vamos tentar brigar ao máximo, mas vira e mexe passa aquele filme na cabeça. A oportunidade de ser campeão, e de que faltam dois jogos", admitiu.

O volante também falou sobre uma eventual saída de Pepê durante a janela de transferências de janeiro. Ainda que não haja nenhuma confirmação oficial, existem sondagens de clubes como Porto, Zenit e Sevilla pelo atleta. "Qualquer jogador que sair agora vai fazer falta. Ele vem fazendo a diferença no nosso ataque. Nossa torcida é para ele ficar, conquistar um título e depois brilhar na Europa", reconheceu.

O Grêmio encara o Bahia, nesta quarta-feira, às 19h15min. A partida, válida pela 28ª rodada do Brasileirão, na Arena.

Geromel e Maicon seguem fora

Mesmo com a tendência de time titular, o Tricolor terá desfalques para o duelo contra o Bahia. Geromel e Maicon seguem fora. O zagueiro deve retornar apenas na partida da próxima sexta-feira, diante do Palmeiras, pelo Brasileirão, enquanto o volante não tem previsão de volta.

O lateral direito Victor Ferraz deve ser presarvado para retornar apenas contra o Fortaleza, no fim de semana. Assim, Vanderson deve receber mais uma oportunidade no setor.

Para o duelo diante do Bahia, Renato deve mandar a campo um time com Vanderlei; Vanderson, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Matheus Henrique, Jean Pyerre, Alisson e Pepê; Diego Souza.

