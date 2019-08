Luciano é a única alteração na lista do Grêmio para as quartas da Libertadores

publicidade

O Grêmio enviou à Conmebol nesta sexta-feira a lista de atletas inscritos para as quartas de final da Libertadores. E a única alteração é no ataque: sai Vico para a entrada do recém chegado Luciano.

A informação foi confirmada pelo departamento de futebol do Grêmio. O prazo final para envio da lista para a entidade é justamente nesta sexta-feira.

O atacante, de 28 anos, foi contratado junto ao Fluminense. Fez sua estreia na derrota do Grêmio para o Flamengo, por 3 a 1. Na temporada, marcou 15 gols em 31 jogos com a camisa do clube carioca.

Outros clubes já anunciaram as trocas. O Inter e o Flamengo também anunciaram as trocas nesta sexta-feira.

A primeira partida do Grêmio pelas quartas de final da Libertadores acontece nesta terça-feira, às 21h30min, na Arena, diante do Palmeiras. O jogo de volta está marcado para a semana seguinte, no dia 27, no Pacaembu, também às 21h30min.