Maicon cita necessidade de ajustes no Grêmio para o clássico na semifinal do turno do Gauchão

Não foi apenas o técnico Renato Portaluppi que apontou a má atuação do Grêmio na derrota por 2 a 1 para o Aimoré, na tarde deste domingo, em São Leopoldo. O volante Maicon também destacou que o Tricolor esteve abaixo, além de apontar a necessidade de correções para o clássico Gre-Nal do próximo fim de semana, já que a equipe acabou o turno na segunda colocação do grupo B.

Sobre a partida, Maicon lamentou a atuação muito abaixo do que o Grêmio constuma fazer. Também apontou os problemas do gramado, mas destacou que não pode dar desculpas para a derrota. "O erro é de todo mundo. Ninguém perde sozinho. Vamos trabalhar durante a semana para corrigir, ir para o clássico e fazer um grande jogo", declarou.

O volante projetou, ainda, a equipe com o acréscimo dos jogadores que estão no pré-olímpico. Elogiou Caio Henrique e Pepê, e projetou o meio-campo com a volta de Matheus Henrique, titular na Seleção. "São jogadores de qualidade, vão acrescentar. Vamos torcer para eles voltarem bem e fortalecer o nosso grupo", destacou.

O meia Alisson citou que a equipe sabia das dificuldades que seriam encontradas em São Leopoldo, como o gramado irregular e o calor no Vale do Sinos, e projetou a semifinal, classificando como "jogo bom de se jogar" o Gre-Nal do próximo fim de semana. "Viemos com o objetivo de vencer e não conseguimos. Agora é tentar conquistar o primeiro turno", resumiu.

O goleiro Vanderlei apontou problemas também no primeiro tempo da equipe. Na avaliação do goleiro, o Grêmio esteve abaixo, tocando a bola sem pressionar o adversário. "Na segunda etapa começamos melhor, mas tomamos o gol de bola parada e demos espaços para a contra-ataques. Cometemos erros bobos", lamentou.

O Grêmio volta a campo para a semifinal do turno, em jogo único, no próximo fim de semana. O adversário é o Inter que, por conta da classificação em primeiro lugar no grupo A, decide no Beira-Rio.