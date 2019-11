Maicon participa de treino do Grêmio, mas é dúvida contra o Athletico-PR

publicidade

O meia Maicon participou normalmente do primeiro dos dois treinos do Grêmio em Curitiba antes do duelo contra o Athletico-PR nesta quarta-feira. O volante, que atuou na vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras em São Paulo neste domingo, é dúvida para a partida por conta de dores relatadas após o jogo.

O desconforto, inclusive, causou a saída do jogador do confronto contra o Palmeiras, aos 25 minutos da etapa final. Caso Maicon não tenha condições, a tendência é que Renato Portaluppi opte por Michel, que entrou no lugar do titular e partipou da construção da jogada do gol da vitória, marcado por Pepê, também saído do banco.

Caso Maicon tenha condições de jogo, Renato pode repetir o time que enfrentou o Palmeiras, já que não tem novos problemas de lesão ou suspensão por cartões. No entanto, ainda deve reavaliar a lateral direita, já que Léo Moura, por conta do desgaste acumulado, pode dar lugar a Rafael Galhardo.

O Grêmio trabalhou no estádio Couto Pereira, do Coritiba, rival do Athletico-PR, na tarde desta segunda-feira. Na terça-feira, o último trabalho do Grêmio antes do duelo será justamente na Arena da Baixada, para que os jogadores possam trabalhar no gramado sintético.

O Tricolor enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira, às 21h30min, na Arena da Baixada, em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão. O Tricolor ocupa a 4ª posição com 59 pontos e, no momento, estaria classificado diretamente à fase de grupos da Libertadores de 2020.