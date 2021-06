Maicon sofre estiramento e deve ficar ao menos duas semanas fora dos treinos do Grêmio

publicidade

O meia Maicon sofreu um estiramento muscular de grau 2 na panturrilha direita durante o jogo contra o Athletico-PR, no último domingo, na Arena. A informação foi divulgada pelo Grêmio na tarde desta quarta. Com a lesão, o jogador tem previsão de retorno aos treinos em duas a três semanas.

Maicon é mais um desfalque na delegação tricolor que embarcou nesta tarde para Recife, onde enfrenta o Sport, na quinta, às 19h, na Ilha do Retiro. O goleiro Brenno apresentou sintomas gripais e também ficou em Porto Alegre. No entanto, a expectativa é pela reestreia de Douglas Costa, que viajou pela primeira vez com o clube após o retorno ao Tricolor.

O Grêmio precisa de uma recuperação rápida no Brasileirão após duas derrotas nos dois primeiros jogos da competição.

