Maicon sofre pancada no tornozelo direito e é dúvida para jogo contra o Bahia

* Com informações do repórter Rafael Pfeiffer

Na última atividade antes do duelo contra o Bahia, o técnico Renato Portaluppi pode ter uma dor de cabeça a mais para escalar o time. O meia Maicon sofreu uma pancada no tornozelo direito, na primeira parte da atividade, fechada para a imprensa.

No momento em que o treino foi aberto, o jogador estava sendo retirado de campo pelo Departamento Médico. Com isso, Maicon passa a ser dúvida para o confronto da Copa do Brasil, diante do Bahia, amanhã, às 19h15, na Arena.

Caso Maicon não jogue, a tendência é que Rômulo seja titular. Isso porque Michel, o reserva imediato, se recupera de uma artroscopia no joelho.

Diego Tardelli

O atacante Diego Tardelli também não estava na segunda parte da atividade, um trabalho recreativo, realizado no CT Luiz Carvalho. Não há informações se o atleta participou da primeira parte da atividade, fechada para a imprensa.