Mancini admite frustração por empate e se agarra à "esperança" para Grêmio escapar da Série B

Com a situação praticamente irreversível do Grêmio na Série A do Brasileirão, o técnico Vagner Mancini admitiu a frustração pelo gol cedido aos 41 minutos do segundo tempo, que culminou no empate com o Corinthians, neste domingo, em São Paulo. Entretanto, o treinador se agarra à esperança de torcer por resultados paralelos para o Tricolor chegar a última rodada ainda com chances de permanência.

"Agora de cabeça mais fria a gente sabe que ainda existe uma possibilidade. Vamos nos agarrar nela. Ainda temos esperança. Se ela vai durar 24h ou 72h, não sabemos, mas estamos agarrados nisso. A partir de agora temos de agir dessa forma. Pensar, analisar, e torcer para que esses dois resultados aconteçam. Ai na quinta-feira será uma luta de quatro equipes para duas vagas", explicou.

De acordo com o comandante, a atuação na NeoQuimica Arena foi competente, com garra e raça, e todo elenco ficou indignado por deixar o triunfo escapar tão perto do fim. "A gente quase se pega no vestiário. Todos temos brio e tomar um gol aos 42 do segundo tempo não tava no script de nenhum de nós. A demora para as coletivas se deu pela instalação do equipamento. O vestiário de um jogo que você vem ganhando e toma o gol é, lógico, de muita cobrança de todos. Isso existe muito forte no Grêmio. Também de chateação. Quase alcançamos o nosso objetivo. É natural que estejamos chateados", reiterou.

Em vantagem, o time gremista acabou recuando na segunda etapa e dando espaços aos donos da casa, que conseguiram controlar a partida no final até o gol. Mancini se defendeu sobre ter descido as linhas. "Não acredito que recuamos. O Corinthians deu um chute no gol, com o Willian e o gol. Se tivessemos recuado tanto, seríamos massacrados. Naquele momento, o Corinthians estava sem volantes. Ali, sabíamos que o cerébro da equipe estava atrás da nossa linha de marcação. Não posso analisar o resultado. Nossa equipe lutou, brigou e honrou a camisa do Grêmio. Tomamos o gol de fora da área em um chutaço", afirmou.

Sobre suas substituições, Mancini disse que optou por Vanderson na ponta para o escape do contragolpe e revelou problemas físicos do meia Alisson. "O Alisson está há quatro dias sem treinar. Vem com problemas".

Com o resultado, o Grêmio permanece no 18° lugar, com 40 pontos, distante três de Bahia, Juventude e Cuiabá. Os dois últimos, ainda com um jogo a menos. O Verdão da Serra desafia o São Paulo no Morumbi, às 19h, e o Dourado recebe o Fortaleza, na Arena Pantanal, às 20h, nesta segunda-feira. Caso ambos pontuem, o Tricolor estará matematicamente rebaixado.