Mancini assume escolhas erradas na escalação do Grêmio

O técnico do Grêmio, Vagner Mancini, assumiu a responsabilidade pelas escolhas erradas na noite desta sexta-feira. O resultado deixou o Grêmio mais próximo do rebaixamento para a Série B do Brasileirão. Com três volantes e pouca mobilidade, o time foi presa fácil e perdeu por 3 a 1 para o Bahia fora de casa, e deixou praticamente inviável a permanência na elite do futebol brasileiro.

O treinador assumiu as escolhas feitas na escalação, e reconheceu que ficou insatisfeito com o que foi apresentado dentro de campo. "A equipe não deu a resposta coletiva. Faltou concentração para entender o cenário e a importância do jogo. De repente a gente toma dois gols em 18 minutos, e isso acabou abalando o time", reconheceu.

O comandante gremista explicou a intenção com os três volantes, com o objetivo de reforçar a marcação e deixar o time mais "forte" fisicamente. E detalhou que a opção por Campaz no banco foi por conta dos sintomas gripais, que afastaram o jogador dos dois treinos na semana. "Sabíamos que o Bahia viria tentar uma pressão. Foi o que eles fizeram, e apresentamos erros de ordem tática que fizeram com que a gente saísse atrás. E aí não tivemos forças para empatar", avaliou.

O Grêmio volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o São Paulo, às 20h. A partida, na Arena, é válida pela 35ª rodada do Brasileirão.