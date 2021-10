Mancini pode reforçar a marcação no Grêmio para encarar o Palmeiras

publicidade

O técnico Vagner Mancini sabe que tem um adversário complicado neste domingo, às 16h, na Arena, pela 29 rodada do Brasileirão. Além de encarar o atual campeão e finalista da Copa Libertadores, terá que quebrar um jejum de vitórias contra o Palmeiras em casa pelo Brasileirão. O último triunfo na Arena pelo campeonato nacional foi em 2015. Por isso, o treinador deve reforçar a marcação no meio-campo e escalar Lucas Silva na vaga de Jean Pyerre.

Além disso, o zagueiro Pedro Geromel volta a formar a zaga com Kannemann depois de três meses. Com a suspensão de Rafinha, Cortez volta para a lateral-esquerda. O Grêmio ainda conta com as ausências de Paulo Miranda, Ferreira, Luiz Fernando e Borja, todos cumprindo suspensão automática.

Na manhã deste sábado, os jogadores participaram de um recreativo no CT Luiz Carvalho. A parte final da atividade foi dedicada a trabalhos de bola parada e cobranças de pênaltis. O trabalho encerrou a preparação para a partida deste domingo.

O Grêmio se prepara para uma sequência dificílima no torneio nacional. Depois do Palmeiras, a equipe enfrenta na quarta-feira o líder Atlético-MG, em jogo atrasado, e o Inter, no próximo sábado. Mancini deve escalar Brenno, Vanderson, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos, Villasanti e Lucas Silva (Jean Pyerre); Douglas Costas, Alisson e Diego Souza.

O Tricolor é o penúltimo colocado, com 26 pontos em 26 jogos. E seca diversos adversários nesta rodada para tentar sair do Z4 nos próximos jogos.