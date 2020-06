Matheus Frizzo comemora oportunidade de treinar com experientes do Grêmio

publicidade

Matheus Frizzo, de 21 anos, chegou ao Grêmio em 2018 e no ano passado fez a estreia entre os profissionais na última partida do Campeonato Brasileiro, quando o técnico Renato Portaluppi utilizou uma equipe bastante modificada. O jovem atleta vibra com a oportunidade de trabalhar com jogadores experientes e vencedores do grupo principal e quer aproveitar os trabalhos para seguir evoluindo. O objetivo é mostrar serviço e ser opção para o treinador.

“Desde que recebi a notícia que iria ser integrado ao grupo principal começou o processo de amadurecimento. Foi a realização de um sonho, pois esperei muitos anos por este momento, trabalhando e me dedicando. Está sendo muito importante conviver com jogadores de qualidade e que tem muita história dentro do clube. Trabalhar com Geromel, Kannemann e Maicon é de extrema importância para o meu amadurecimento. Além da comissão técnica que é muito qualificada e tem o maior ídolo do Grêmio. Um atleta jovem como eu preciso disso, pois tenho muitos ensinamentos”, destacou.

Frizzo é natural de Guarulhos e iniciou a carreira no Corinthians. Na sequência, se transferiu para o São Paulo e foi destaque do Tricolor paulista na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Chegou a ser observado por Rogério Ceni, mas acabou se transferindo para o Grêmio em fevereiro de 2018. “É uma felicidade e gratidão vestir a camisa do Grêmio”, afirma.

A primeira vez que usou a camisa tricolor foi contra o Goiás, na Arena. Como não tinha mais nenhum grande objetivo a cumprir na última rodada de Brasileirão, Portaluppi escalou um time formado por jovens. A partida chegou a ter duas viradas, mas o Tricolor perdeu por 3 a 2. Frizzo teve a oportunidade de deixar tudo igual aos 30 minutos do segundo tempo, com um chute de fora da área, mas o goleiro Tadeu salvou os goianos.

O volante também entrou no decorrer da partida contra o Pelotas, na Recopa Gaúcha, disputada no dia 19 de janeiro. Frizzo é um dos jogadores que são citados frequentemente pelo presidente Romildo Bolzan quando fala sobre atletas promissores do clube.

Outra experiência com os profissionais que o volante teve foi com a Seleção Brasileira do técnico Tite durante a Copa América 2019. Ele, os goleiros Brenno e Vinicius Machado, o zagueiro Ruan e o também volantes Jhonata Varela participaram de treinos no CT do Grêmio, nos dias que antecederam a partida contra o Paraguai, na Arena.

“Quando pequeno, todo jogador sonha em chegar ao profissional, mas o auge é chegar a Seleção Brasileira. Quando recebi a notícia da diretoria foi motivo de alegria para mim e para a minha família. Conviver com jogadores que sonhamos em estar no lugar deles um dia e que só acompanhamos pela TV, foi um momento inesquecível. Vou levar os aprendizados que tive para a vida toda”, ressaltou.

O treino do Grêmio na manhã desta quinta-feira foi com bola. O elenco folga à tarde e realiza mais uma atividade na sexta-feira.