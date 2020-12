Matheus Henrique afirma que Grêmio já "esqueceu" eliminação e pede foco total na Copa do Brasil

publicidade

A eliminação para o Santos nas quartas de final de Libertadores já é passado no Grêmio. Pelo menos é o que afirma o volante Matheus Henrique, que nesta segunda-feira pediu "foco total" na decisão contra o São Paulo, pela semifinal da Copa do Brasil.

De acordo com Matheus Henrique, foi algo dolorido por se tratar de uma competição almejada pela torcida e pelo elenco. No entanto, o assunto é página virada para os jogadores. "Já esquecemos a eliminação. Temos totais condições de buscar a Copa do Brasil, apesar das dificuldades que encontraremos contra o São Paulo", projetou.

O volante pede que o time leve como lição os erros cometidos diante do Santos para que não se repitam nos duelos contra o São Paulo, especialmente por conta das virtudes do time treinado por Fernando Diniz, que lidera o Brasileirão. "Sabemos da qualidade do adversário que vamos encontrar. Mas estamos muito vivos e vamos continuar com a ambição de conquistar esse título", afirmou.

O primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil entre Grêmio e São Paulo acontece nesta quarta-feira, às 21h30min, na Arena. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira, 30 de dezembro, no mesmo horário, no estádio do Morumbi.