Matheus Henrique projeta jogos decisivos no segundo semestre

publicidade

O volante Matheus Henrique foi o primeiro a conceder entrevista coletiva após o retorno do Grêmio da folga por conta da Copa América. O Tricolor retomou as atividades hoje, no Hotel Vila Ventura, em Viamão, onde trabalha até domingo. O jogador teve apenas cinco dias de folga. Matheus Henrique estava a serviço da Seleção Olímpica, no torneio de Toulon, na França, onde foi campeão. Citou o "aprendizado" com a conquista, e considerou experiência muito positiva.

Apesar do pouco tempo de descanso, avaliou como positiva a volta quase que imediata. "Acredito que foi melhor, porque normalmente só temos férias no fim do ano. Estamos acostumados a trabalhar assim", destacou. O volante citou o mês decisivo para o Grêmio, com o primeiro jogo, diante do Bahia, acontecendo daqui a menos de 20 dias - partida acontece no dia 10 de julho, na Arena, pelas quartas de final da Copa do Brasil. "Sabemos como funciona o mata-mata. Vamos nos preparar muito bem, o grupo gosta de jogos assim. Vamos chegar para brigar em todas as competições", projetou.

O volante falou, ainda, sobre a participação de Everton na Seleção Brasileira principal. Afirmou estar sempre em contato com o companheiro e citou torcida pelo jogador, que entra em campo na quinta-feira, na Arena, pelas quartas de final da Copa América. "Espero conseguir estar na Arena para torcer por ele e pela Seleção", brincou.

Por fim, falou sobre o novo reforço do Grêmio, o zagueiro David Braz, que já está integrado a delegação. "É um cara bom de grupo, já conhece bastante os outros jogadores, jogou com alguns. Vai se adaptar rápido", finalizou.