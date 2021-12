Mulher de Douglas Costa esclarece questão sobre datas do casamento: "Já estava marcado"

publicidade

Na véspera da partida do Grêmio contra o Atlético-MG, a mulher do meia Douglas Costa, a modelo Nathalia Felix fez uma postagem no Instagram sobre a confusão envolvendo as datas do casamento. Ela afirmou que tudo "já estava marcado" com muita antecedência.

Ela afirmou que o casamento está marcado "há um ano", e que havia dois eventos, sendo um na igreja e outro em Punta Cana. No entanto, acabou cancelado pela pandemia e remarcado para 7 de dezembro. A data inicial de término do campeonato Brasileiro era 5 de dezembro. "Ninguém marca casamento do dia para noite", afirmou ela.

E disse que entende a situação, e que Douglas Costa é um "apaixonado" pelo Grêmio, e desejou o melhor para o marido e para o clube. "Sei o quanto eles estão se esforçando para sair dessa situação", finalizou.

O jogador se envolveu em uma polêmica nesta terça, ao pedir a liberação para um evento do seu casamento no Rio de Janeiro, o que foi negado pela direção. Ainda na terça, o jogador chegou a excluir todas as publicações com a camisa do Grêmio. Os boatos de que o atleta seria afastado foram superados, e ele foi relacionado.

Com Douglas Costa entre os relacionados, o Grêmio enfrenta o Atlético-MG nesta quinta-feira, na Arena, pela 38ª e última rodada do Brasileirão. Por conta disso, todas as partidas acontecem no mesmo horário, às 21h30min. Para ficar na Série A, além de vencer, o Tricolor precisa de vitórias de Corinthians e Fortaleza diante de Juventude e Bahia, respectivamente.