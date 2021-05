"Não tem a mínima chance", avalia Romildo sobre retomada de conversas por Douglas Costa no Grêmio

publicidade

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, garante que não existe a possibilidade do Tricolor e Douglas Costa se encontrarem para retomar a negociação no final do mês de maio, quando o meia-atacante estará de férias em Porto Alegre. "Não tem a mínima chance", afirmou o mandatário em contato com o repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba.

Com seu nome ventilado desde o começo da temporada como reforço gremista, nos últimos dias, o jogador recebeu uma sinalização positiva da Juventus, da Itália. O clube garantiu a ele que será liberado no meio do ano. Com isso, estará livre para assinar com um novo clube. Para pessoas próximas, o meia admitiu que está disposto a se encontrar com a diretoria para ouvir as condições impostas pelo Grêmio.

No entanto, a diretoria gremista, reitera, oficialmente, que os valores do atleta não são viáveis na realidade atual da temporada, com a eliminação na Copa Libertadores 2021. No futebol europeu, o meia recebe 3 milhões de reais e precisaria baixar a pedida significativamente para atuar em Porto Alegre. O Grêmio não cogita pagar um valor próximo de 2 milhões mensais.

