Na reapresentação do Grêmio, Romildo deixa recado: "Todo mundo espera empenho"

publicidade

Em discurso na apresentação do Grêmio para a temporada, o presidente Romildo Bolzan Jr,. deixou um recado ao elenco: "Vestiu a camisa tricolor, todo mundo espera títulos, empenho, dedicação. E é isso que vamos fazer mais uma vez", disse o dirigente, que afirmou que, com início de um novo ciclo, os desafios que se renovam são importantes.

“O Grêmio quando entra em um campeonato não entra simplesmente para participar. Aqui é um clube de muita história, muita legitimidade, muitas conquistas. De uma história que tem toda uma cultura própria de ser feita, que é campeão do mundo, brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores”, disse. “Não estamos em um clube qualquer.”

Falando diretamente aos atletas, ele afirmou que há uma grande responsabilidade. “Quando vocês entram em campo, carregam uma história e vocês são a expressão desse contexto de hoje. São a expectativa, a esperança, aqueles que representarão o sentimento do clube em qualquer competição”, afirmou aos atletas. Sobre as contratações até o momento, o lateral Victor Ferraz e o volante Lucas Silva, o dirigente deu as boas vindas e ainda brincou sobre um dos reforços. “Tive a oportunidade de conhecer hoje o Lucas, que estava na churrascaria. Já chega abençoado”, comentou.

Ele não falou sobre outros reforços, como a possibilidade da contratação de Caio Henrique, e finalizou sua fala com uma mensagem de otimismo “Deixo para vocês esse momento de saudação. Que o ano seja muito profícuo, muito bom. Que seja um ambienta fraterno, familiar, que todos estajam à vontade e que que cada vez mais seja um ambiente de lealdade. Viva o Grêmio”, concluiu.