Na véspera do Gre-Nal, Rômulo e Thaciano citam importância do clássico "independente de quem jogar"

O Grêmio deverá ter time alternativo neste sábado, no clássico Gre-Nal 421, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Portaluppi deverá mandar a campo uma equipe mesclada, com reservas e titulares para o confronto das 19h no Beira Rio.

E a dupla formada por Rômulo e Thaciano deverá estar em campo. Os jogadores concederam entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, véspera do confronto contra o Inter.

Os jogadores também citaram a importância do clássico. A dupla foi unânime ao avaliar o confronto como um dos maiores do país. "Essa rivalidade é muito especial. É um sentimento muito importante pra gente, mesmo sem saber se vamos jogar ou não. É o maior clássico do Brasil", destacou Rômulo.

Thaciano minimizou eventuais diferenças na semana de preparação, no caso de o jogador saber ou não se vai entrar em campo. "Se não começar como titular, pode entrar durante o jogo. Se aparecer a oportunidade, precisamos estar sempre prontos para o que der e vier", declarou.

Sobre uma eventual perda de brilho no clássico, disputado com reservas, os jogadores rechaçaram a possibilidade, e que quem estiver em campo vai tentar ajudar o clube da melhor maneira. "Quando se trata de Grêmio, temos que disputar o que tem. Estamos vestindo uma camisa muito grande, e cada um está em busca de seu espaço", pontuou Thaciano.

A tendência é que Diego Tardelli comece jogando no setor ofensivo. A dupla comentou a importância do atacante que, até a semana passada, tinha a permanência no clube em xeque. ""É um cara que se entrega ao máximo nos treinamentos, e que com certeza ainda vai nos ajudar muito", elogiou Rômulo.