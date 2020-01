Negociação esfria e Edílson fica mais longe do Grêmio

publicidade

A negociação entre Grêmio e Edílson, que parecia encaminhada, tomou outro rumo nesta terça-feira. As partes não teriam chegado a um acordo e, assim, o lateral-direito que teve passagem importante pelo Tricolor, inclusive conquistando títulos, ficou mais longe da Arena para a temporada 2020.

Um dos motivos que dificultou o negócio foi a existência de uma dívida do Cruzeiro com o jogador. Além disso, a diretoria do Grêmio mostrou-se pouco receptiva diante da possibilidade de acerto, já que o desempenho na temporada passada não repetiu o de outros anos, inclusive nos anos em que Edílson conquistou títulos com a camisa Tricolor, em 2016 e 2017.

O Grêmio já anunciou um lateral-direito para a temporada. O ex-jogador do Santos, Victor Ferraz, foi o primeiro reforço para 2020. Outros dois atletas da posição já deixaram o clube: Léo Moura e Rafael Galhardo.