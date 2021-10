Nome de Mancini aparece no BID e treinador comanda Grêmio contra Juventude no domingo

publicidade

A nova trajetória de Vagner Mancini no Grêmio irá começar no domingo, às 18h15min, na Arena, contra o Juventude. O nome do treinador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no final da tarde desta sexta-feira, e ele está regularizado para fazer sua estreia oficial pelo Tricolor. O duelo é considerado fundamental na busca por uma reação na tabela do Brasileirão. O time é 19°, com 23 pontos, distante cinco dos dois primeiros fora da zona, Ju e Santos.

Já na tarde de hoje, o técnico comando sua primeira atividade com o grupo de atletas e foi apresentado oficialmente. Amanhã, ele ainda terá mais um treinamento antes de sua estreia. “O Grêmio precisa que todos estejamos empenhados 24 horas para fazer o melhor por ele. É com essa cabeça que eu chego hoje. Eu conheço o Grêmio. Esse gigante com certeza vai mostrar no campo o que precisa. O que começa, hoje, dia 15 de outubro, vai fazer história", disse.

Vagner Mancini, que iniciou carreira como técnico em 2004, teve sua primeira passagem no Tricolor, na mesma função, em 2008, pelo Campeonato Gaúcho e pela Copa do Brasil. Na sequência, assumiu outros inúmeros clubes brasileiros. Entre os mais recentes, Atlético-MG, Atlético - GO, Corinthians e América Mineiro. Mancini também vestiu a camisa do Grêmio como jogador, fazendo parte da equipe campeã da Copa Libertadores e do Gauchão de 1995.

Veja Também