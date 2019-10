Olheiro do Barcelona esteve no Maracanã para observar Everton e outros jogadores

publicidade

Everton foi um dos alvos de observação de Ramon Planes, considerado “mão direita” de Eric Abidal, secretário-técnico do Barcelona, na segunda partida da semifinal da Libertadores contra o Flamengo. Segundo o jornal Mundo Deportivo, o dirigente esteve no Maracanã “com uma lista” de jogadores para serem observados para futuros negócios.

No texto assinado por Ferran Martínez, o jornalista revela que o interesse pelo atacante do Grêmio seria uma eventual alternativa para repor atletas que jogam pelos lados do clube catalão, como Dembélé e Carles Pérez. Everton é citado pelas 14 participações na Seleção Brasileira e pelas atuações nos últimos campeonatos brasileiros.

Rodrigo Caio foi outro alvo das observações de Planes. O defensor era cotado no final do ano passado para ser reforço do clube espanhol. Ele teria feito exames médicos sob a supervisão de um representante do Barça, mas, no último momento, o técnico Ernesto Valverde optou por Jeison Murillo, do Valência.

A janela para transferências do exterior para a Espanha abre em 69 dias, em 31 de janeiro de 2020.