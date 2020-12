Orejuela desfalca o Grêmio diante do Sport e é dúvida para confronto contra o São Paulo

publicidade

O Grêmio tem mais uma preocupação para a partida contra o Sport, no fim de semana, pelo Brasileirão. O lateral-direito Orejuela, que deixou o campo com dores na derrota para o Santos, desfalca o Tricolor no confronto pelo e também já é dúvida para o duelo contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, na semana que vem.

Orejuela deixou o campo antes dos 20 minutos do primeiro tempo, quando o Grêmio já perdia pelo placar de 2 a 0. Na arrancada do ponta Lucas Braga, que deu a assistência para Marinho marcar o segundo, Orejuela tentou acompanhar, mas não conseguiu. Abandonou o lance e caiu no gramado, sentindo dores na coxa esquerda. Na sequência, deu lugar a Victor Ferraz.

A sua ausência contra o Sport já é certeza. Agora, o Tricolor aguarda para saber se o jogador terá condições de jogo para ficar à disposição contra o São Paulo, pela semifinal da Copa do Brasil. O Departamento Médico do Grêmio, no entanto, não estipula prazo para o retorno do jogador.

Delegação segue direto para Recife

A delegação do Grêmio permanece em São Paulo nesta quinta-feira. Na sexta-feira, a mesma delegação que esteve no confronto diante do Santos pela Libertadores viaja a Recife, onde faz o confronto do fim de semana pelo Brasileirão.

O Grêmio enfrenta o Sport no sábado, às 19h, na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão. Já o jogo contra o São Paulo está marcado para a próxima quarta-feira, às 21h30min, na Arena.

