Pagode do Rafinha tem provocação a Yuri Alberto e promessa de doação de faixas ao Inter

A festa iniciada no gramado da Arena após o empate em 1 a 1 na tarde deste domingo seguiu no vestiário do Grêmio. Os jogadores fizeram festa, comemoraram e provocaram em vídeo após resultado que garantiu o tetracampeonato estadual ao Tricolor.

O lateral Rafinha, um dos mais animados, comandava a música. Nela, provocação destinada a Yuri Alberto. Ele se estranhou com o atacante do Inter ainda no primeiro tempo. Os dois foram expulsos pelo árbitro Leandro Vuaden.

Em seu verso, falou que só "ano que vem" para o Inter ser campeão gaúcho. E seguiu a provocação: "Yuri Alberto é gente boa, é sensacional. Vou tirar dois títulos da minha coleção e passar para o Internacional", provocou.

Diego Souza, que também participava da música, comemorou o título. E completou a estrofe dizendo que o Grêmio segue em busca de mais: "Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana".

Descontração e provocação. Rafinha comanda pagode gremista que tem Yuri Alberto nos versos pic.twitter.com/yBdwlHeauR — GrêmioCP (@GremioCP) May 24, 2021

Após o tetracampeonato estadual, o Grêmio volta a campo na quinta-feira, para enfrentar o La Equidad, fora de casa, às 21h30min, para cumprir tabela pela Sul-Americana. No domingo, às 16h, enfrenta o Ceará, no Castelão, na estreia do Brasileirão.

