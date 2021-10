Para atrair torcedores, Grêmio reduz preço de ingresso para duelo com o Juventude

publicidade

A fase ruim da equipe no Brasileirão e a dramática situação na tabela provocaram reações na direção do Grêmio. O Tricolor divulgou a tabela de preços para o próximo compromisso na Arena, contra o Juventude, às 18h15min, na Arena, com entradas pela metade do valor. O check-in se inicia às 14h da quarta-feira.

A tendência é que a ação se repita nos próximos compromissos do time como mandante. Com 23 pontos e na 19ª colocação, a equipe gremista precisa vencer 7 dos próximos 15 jogos para escapar da Série B, conforme as projeções matemáticas.

Com a medida, os cartolares gremistas - que também liberaram a entrada dos instrumentos - projetam maior procura pelos ingressos. Em seus dois jogos desde que o público pode regressar, a ocupação ficou longe do máximo permitido - 18 mil. Pouco mais de sete mil espectadores assistiram as partidas contra Sport e Cuiabá.

