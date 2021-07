Paulinho no Grêmio é desejo de Felipão, mas direção ainda não fez proposta oficial

publicidade

*Com informações do repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba

O Grêmio está no mercado em busca de reforços para se reabilitar no Brasileirão, onde ocupa a lanterna com três pontos. Entre os nomes sondados, está o volante Paulinho, de 32 anos, ex-Corinthians, Barcelona e Seleção Brasileira. Pedido pessoal do treinador Felipão, o meia está sem contrato, mas ainda não recebeu uma proposta oficial do Tricolor. A direção, até o momento, realizou somente uma sondagem.

Entusiasta da contratação, Luiz Felipe Scolari, inclusive, entrou em contato com o jogador, que o admira. Ambos trabalharam juntos no Guangzhou Evergrande e na Seleção Brasileira. Sem contrato há mais de um mês, o atleta espera definir seu futuro nos próximos dias e tem preferência por atuar na Europa. Caso não receba propostas satisfatórias de clubes europeus, pode negociar um retorno ao futebol brasileiro.

Grêmio ainda não fez proposta oficial por Paulinho. Já houve conversa do Felipão com ele e uma sondagem da direção, porém, sem proposta oficial. Paulinho é reforço pedido por Luiz Felipe.@FutebolGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) July 15, 2021

Por sua idolatria no Corinthians, onde foi campeão mundial e da Libertadores em 2012, Paulinho foi pedido também na equipe paulista. Nas redes sociais, o jogador não negou nenhuma sondagem ou possibilidade, mas garantiu que a decisão passa por um destino bom para toda a família.

