Paulo Luz deixa vice-presidência de Futebol do Grêmio

publicidade

O Grêmio comunicou, na tarde desta segunda-feira, o desligamento do vice-presidente de Futebol, Paulo Luz, do cargo que ocupava desde o começo de 2020. Junto de Luz, os diretores e conselheiros Celson Matte e Claudio Evangelista Tavares também deixam o departamento. Em nota, o clube agradeceu os serviços prestados e não comunicou quem será o substituto do ex-dirigente.

Segundo o comunicado, Luz optou pela saída em virtude da impossibilidade em poder conciliar o trabalho no Clube com suas atividades pessoais e profissionais.

A reformulação no futebol vai ao encontro do que o presidente gremista, Romildo Bolzan Júnior, disse após a derrota para o Palmeiras na final da Copa do Brasil. Na ocasião, o mandatário garantiu que as alterações começariam já nesta segunda.

Até o momento, a saída de Luz é a única oficial, mas outras devem ocorrer nos próximos dias. De acordo com o repórter Rafael Pfeiffer, o preparador físico, Marcio Meira, irá deixar o clube. Em seu lugar, até a contratação de um novo profissional, o auxiliar Mário Pereira atuará temporariamente.

Outro nome que deve ser confirmado é o de Carlos Amodeo, atual CEO do clube, que assumirá como Executivo de Futebol. Gustavo Zanchi , que já ocupou o cargo no Grêmio, ocupará o cargo de CEO.

Veja Também