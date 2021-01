Paulo Luz endossa críticas de Renato a arbitragem do Brasileirão

publicidade

O vice-presidente de Futebol do Grêmio, Paulo Luz, avaliou as manifestações do técnico Renato Portaluppi - feitas após a derrota para o Flamengo na quinta-feira - sobre a arbitragem do clássico Gre-Nal como "absolutamente corretas". De acordo com o dirigente, a equipe gremista se sentiu prejudicada pelas decisões do árbitro Luiz Flávio de Oliveira e o revês no clássico influenciou a preparação para a partida contra o Rubro-Negro.

"O Grêmio joga sempre com seriedade e em busca da vitória. Agora, sem dúvidas não fossem os erros, que eu acredito que foram do profissional do jogo, não má-fé, mas sim incompetência, o resultado no clássico seria outro e claro que estaríamos com outro ânimo na partida desta noite", disse Luz em entrevista coletiva.

O vice-presidente garantiu que as críticas não têm nada a ver com o Inter, mas sim com o histórico de prejuízos em partidas do Grêmio. "Os erros machucaram internamente, comissão técnica e atletas. E também a coletividade do Grêmio. Vou ter toda cautela, em respeito ao co-irmão, que não tem nada a ver com a arbitragem, mas os erros que ocorreram no Gre-Nal, contra o São Paulo, contra o Santos, contra o Fluminense, são vários fatores", disparou. "Entramos mobilizados, fizemos um bom primeiro tempo, mas fomos superados no segundo", comentou sobre a partida.

A sequência ruim gremista no Brasileirão, sem vencer há cinco jogos, causa preocupação aos torcedores, com a proximidade das finais da Copa do Brasil. Em caso de vitória do Santos na final da Libertadores, os confrontos contra o Palmeiras - adversário do Peixe - ocorrerão nos dias 11 e 17 de fevereiro.

"Vamos vender caro o título. Podem ter certeza. Terão de jogar muito para nos ganhar, vamos fazer duas partidas de excelência, vamos nos preparar. Sabemos do poderio do Palmeiras, mas se tivermos normalidade, arbitragens corretas, estaremos muito mobilizados e preparados para duas apresentações de envergadura", projetou Luz para o confronto.

