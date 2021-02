Paulo Luz fala em "dois pesos e duas medidas" do VAR contra o Grêmio

publicidade

Bem menos incisivo que nas cobranças anteriores, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Luz, repetindo Renato Portaluppi, lamentou a falta de critério da arbitragem nas penalidades marcadas contra o Tricolor. Na tarde desta quarta-feira, o árbitro Wilton Pereira Sampaio marcou dois pênaltis para o Santos em toques de mão de atletas gremistas, o que resultou no 17° empate na competição. "Parece que com o Grêmio é dois pesos, e duas medidas."

"O Grêmio é um grande parceiro da CBF e esperamos que tenha reciprocidade nessa relação. Quando é a favor do Grêmio, nem no VAR se consulta, e quando é contra o Grêmio, são rapidamente marcados", disse em coletiva após a partida.

O dirigente também garantiu que atletas e direção compartilham da mesma indignação, mas que de forma alguma isso está influenciando no comportamento dentro de campo. "Nos últimos 5 jogos, tivemos pelo menos um pênalti marcado contra a nossa equipe", lamentou.

Projetando a final da Copa do Brasil, Luz novamente pediu uma arbitragem firme na decisão e, sem mencionar quais, falou que o clube tomará ações preventivas. "Pelo tamanho dos clubes envolvidos, esperamos que a arbitragem seja correta. Vamos tomar todas as medidas preventivas, na figura do Presidente Romildo Bolzan Júnior".

