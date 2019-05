Paulo Victor admite ter sido procurado por outros clubes, mas garante foco total após renovação

publicidade

Após renovar contrato com o Grêmio até dezembro de 2022, Paulo Victor admitiu que foi procurado por outros clubes antes da renovação. "Prefiro que algumas coisas não sejam externadas, especialmente em relação a nomes de equipes. Mas a partir do momento que a gente joga, as coisas começam a aparecer, e ficamos felizes por sermos lembrados", comenta.

No entanto, assegurou a vontade e o desejo de permanecer no Grêmio, endossado pela renovação de contrato assinada recentemente. "Nessa renovação, ganhou o clube e o Paulo Victor. Optei por continuar aqui, onde eu me sinto feliz. Quero ficar por muito tempo e crescer a cada dia, por isso optei por ficar", disse.

Ele refutou as comparações com um ídolo recente da torcida, que durante muito tempo ocupou a posição: o ex-companheiro Marcelo Grohe. Embora já tenha brilhado em uma decisão, sendo protagonista na final do Campeonato Gaúcho deste ano, quando pegou pênaltis contra o Inter e ajudou o Tricolor na decisão. "Com trabalho, procuro firmar a minha história. O Marcelo jamais vai ser esquecido, por tudo que ele fez. As marcas que os ídolos construíram nao se apagam", comentou.

O goleiro falou sobre a estreia de um companheiro na defesa, o jovem Rodríguez, que fez sua primeira partida no profissional na vitória contra o Atlético-MG por 1 a 0. Ele destacou que não achou o defensor nervoso. "Claro que tem a tensão do jogo, mas achei ele bem tranquilo e maduro. Ele é um excelente jogador, fez excelente atuação. Estava esperando o espaço e aproveitou o momento", elogiou.

Decisão contra o Juventude pela Copa do Brasil

Paulo Victor também comentou sobre mais uma decisão pela qual o Grêmio passará nos próximos dias. Na quarta-feira, o Grêmio encara o Juventude, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O goleiro destacou a semana curta, com trabalho na segunda já visando o jogo na quarta-feira. "Vai ser um jogo muito importante e muito difícil contra o Juventude. Temos que fazer o melhor para sair com a vitória e a classificação", finalizou.

O jogo de volta da Copa do Brasil diante do Juventude acontece na quarta-feira, às 21h30min, na Arena do Grêmio. Quem vencer estará nas quartas de final. Como não há gol qualificado, qualquer empate levará o confronto para os pênaltis.