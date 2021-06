Paulo Victor deve receber novas chances no Grêmio

publicidade

*Com informações do repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba

Ainda que esteja fora dos planos do Grêmio, o goleiro Paulo Victor deve receber novas chances na meta gremista. A direção entende que o arqueiro - com quem tem contrato até o final do ano que vem - precisa estar na "vitrine" para receber propostas de outros clubes. Com isso, somado a convocação do titular Brenno para a seleção olímpica, a expectativa é de que ele seja titular na partida de volta contra o Brasiliense pela Copa do Brasil, na quinta-feira, e siga sendo utilizado em outros jogos.

No jogo de domingo, contra o Santa Cruz, pela decisão da Recopa Gaúcha, o jovem Gabriel Chapecó deve ser o dono da posição.

Grêmio deve oficializar, nos próximos dias, a renovação do contrato de Victor Bobsin. Acordo não foi simples e contou, inclusive, com negociação para Paulo Victor voltar a jogar para ser negociado.@FutebolGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) June 4, 2021

De acordo com o repórter Rafael Pfeiffer, a postura da diretoria gremista em relação à situação de Paulo Victor foi construída após reuniões com o empresário do atleta, Vinicius Prates, que também representa o volante Victor Bobsin e o atacante Everton Cardoso.

Com mercado no Japão, o agente externou aos cartolas que está buscando espaço para o jogador no país asiático, mas ele precisa estar com ritmo de jogo para receber ofertas. O tema entrou em voga durante as conversas pela renovação de Bobsin, que deve ser oficializada nos próximos dias pelo Grêmio. Existe a possibilidade do atacante Everton também voltar a atuar no Tricolor, pelas mesmas razões.

Veja Também