Pepê está liberado pelo Departamento Médico e deve ser titular no Gre-Nal

*Com informações do repórter Rafael Pfeiffer

O treinador Renato Portaluppi já tem um "reforço" garantido para o clássico Gre-Nal válido pela quarta rodada da Copa Libertadores. O atacante Pepê foi liberado pelo Departamento Médico do Tricolor e deve ser titular da equipe que encara o Inter no estádio Beira-Rio, nesta quarta-feira, às 21h30min.

Embora o comandante gremista tenha dado a ordem para que os médicos do Grêmio não informem sobre a situação dos jogadores, a equipe também trabalha com a possibilidade de os zagueiros Geromel e Kannemann e os meias Maicon e Jean Pyerre estarem aptos a participarem da partida. A atividade que ocorre na tarde desta terça-feira no CT Luiz Carvalho será definitiva para avaliar a condição dos atletas. Todos concentraram com o grupo.

Na zaga, com David Braz e Paulo Miranda suspensos, caso não tenha Geromel e Kannemann, o Tricolor precisará improvisar uma defesa inédita, com o jovem Rodrigues e o lateral esquerdo Marcelo Oliveira, que já foi utilizado por Renato nesta posição.

Uma baixa já confirmada é o atacante Everton, que não atua desde a partida contra o Universidad Católica, quando foi vetado da delegação que viajou ao Chile por apresentar um quadro gripal.