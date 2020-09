Pepê ressalta importância de Renato Portaluppi e elogia “novo” esquema do Grêmio

publicidade

O atacante Pepê marcou o gol da vitória do Grêmio sobre o Inter na última quarta-feira e sabe da importância do resultado para o momento, mas ressalta que é importante manter o ritmo demonstrado no Beira-Rio para seguir conquistando vitórias. Depois de um período de instabilidade, em que ele estava lesionado, o jovem jogador fez questão de destacar a importância de Renato Portaluppi para a retomada do Tricolor e para o sucesso dele na equipe.

“O Renato é um cara fora de série. É um cara que nos passa total confiança e tranquilidade, independente se é um jogo grande ou um que o povo não acompanha tanto. O trabalho e a tranquilidade que ele nos passa no dia a dia, sem dúvida nenhuma, é fundamental para o nosso crescimento (dos jovens) dentro do clube. Assim como o Maicon, Geromel e Kannemann que nos passam uma confiança absurda e estamos colhendo bons frutos”, ressaltou.

Até a terça-feira que antecedeu o Clássico, parte da torcida e da imprensa cobravam da equipe, dos jogadores e, principalmente, do treinador pelos resultados recentes. Renato alterou a forma do Grêmio jogar contra o Palmeiras e o esquema, que já havia sido executado em outras partidas, melhorou o desempenho da equipe.

“O estilo de jogo, me ajuda bastante, pois tem o apoio do Matheus pelo lado e, quando subo para fazer uma jogada, ele pode me dar um pouco mais de cobertura. É um posicionamento bom e ainda tem as viradas de bola do Darlan, que me ajudou bastante. Independe do esquema, temos dois muito bons”, declarou.

Apesar do resultado e da felicidade da torcida por superar o tradicional adversário, ainda mais em uma Libertadores, Pepê destaca que é importante manter o ritmo já contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. “Mudamos o foco, pois sabemos que não podemos viver apenas do Gre-Nal. Precisamos trabalhar para manter o bom ritmo de jogo para ter um bom nível contra o Galo e manter essa sequência boa”, destacou.

O Grêmio enfrenta o Atlético-MG, no sábado, às 21h, no Mineirão. No Campeonato Brasileiro, o Tricolor ocupa a 12ª colocação com 13 pontos, cinco a menos do que Palmeiras, quatro colocado, e a três do Bragantino, primeiro clube na zona de rebaixamento.