Pepê será reavaliado após voltar a sentir dores na coxa na derrota do Grêmio para o Sport

A não utilização de Pepê desde o início do jogo entre Grêmio contra o Sport, que terminou com derrota por 2 a 1 para os pernambucanos, pode ter sido motivada pelos problemas na coxa esquerda do segundo artilheiro do Grêmio na temporada, com cinco gols. Após descontar para o Tricolor, o atacante colocou a mão atrás da perna, no local do incômodo, e no final da partida “desabou” no gramado. Depois de conversar e ter a assistência do médico Márcio Dornelles, levantou com ajuda e deixou o campo mancando. A cena foi flagrada pelo repórter fotográfico do Correio do Povo, Fabiano do Amaral.

O problema muscular na coxa de Pepê teve início na primeira partida da final do Gauchão contra o Caxias. O atacante ficou de fora do jogo decisivo na Arena e foi preocupação para o técnico Renato Portaluppi depois da comemoração do título.

Após o término do jogo contra o Sport, onde marcou um gol e perdeu uma chance clara, Pepê caiu no gramado e saiu de campo mancando - Foto: Fabiano do Amaral

“Têm coisas que vocês (torcedores e imprensa) não ficam sabendo que acontece com certos jogadores. (...) O Pepê ainda sente dores no local”, revelou o treinador.

Segundo o técnico, ele deveria passar por exames. Entretanto, treinou entre a segunda e a quarta-feira e ficou no banco de reservas contra os pernambucanos. Entrou no intervalo e tornou o time ainda mais ofensivo. Perdeu uma chance clara, após 21 min, chutando sobre a meta do Sport. Porém, descontou aos 38. Depois do chute, imediatamente, colocou a mão na coxa.

Pepê passará por reavaliação nesta sexta-feire e não deve viajar para enfrentar o Atlético-GO - Foto: Fabiano do Amaral

Outro problema para Renato Portaluppi é o volante Maicon, que entrou nos minutos finais da partida da Arena contra o Caxias. Na quinta-feira, sequer foi relacionado para o jogo.

Pepê será reavaliado nesta sexta-feira, a partir das 15h30min, horário marcado para a reapresentação do grupo. Caso seja necessário, passará por novo exames. A tendência é que fique fora da partida contra o Atlético-GO, principalmente, pela longa viagem até Goiânia. O jogo está marcado para domingo, às 19h.