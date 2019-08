Pepê valoriza chance a garotos do Grêmio e vive sonho de jogar no Maracanã

publicidade

O Grêmio já está com as atenções voltadas para o duelo contra o Flamengo, no sábado, no Maracanã. Mas devido ao jogo na próxima semana, contra o Athletico-PR pela semifinal da Copa do Brasil, o técnico Renato Portaluppi deverá mandar a campo uma equipe reserva.

Assim, o atacante Pepê, que entrou ontem no empate em 3 a 3 contra a Chapecoense, deve ter mais uma oportunidade de começar a partida. Em entrevista coletiva na tarde de hoje, ele elogiou as oportunidades dadas por Renato aos jogadores mais jovens do grupo. “É muito importante pra mim e para todos os garotos. O apoio de todo o grupo, dos jogadores e da comissão técnica”, destacou.

Caso inicie como titular, esta será a primeira partida de Pepê no Maracanã. Ainda sem dizer se vai jogar, o atacante comemorou a possibilidade de atuar pela primeira vez no estádio. “Jogar lá é um sonho desde pequeno. Caso aconteça, espero aproveitar da melhor maneira possível e dar uma sequência boa para a equipe no Brasileiro”, projetou Pepê.

Com a possível saída de Everton na janela de transferências, ele seria um dos candidatos a substituir o destaque do Brasil na Copa América no time titular. O jogador disse estar com a “cabeça boa” e preparado para assumir a condição caso uma negociação ocorra. “O Everton é um jogador que dispensa comentários, um dos melhores do Brasil. Independente de quem jogar, o foco agora é procurar aproveitar a oportunidade lá no Rio da melhor maneira possível”, disse.

Com o discurso alinhado ao do técnico Renato Portaluppi na coletiva da noite de ontem, Pepê frisou que o Grêmio não “descarta” o Brasileirão, mas reconhece a prioridade aos mata-matas. “São só dois jogos a cada confronto, a gente precisa dar uma sequência. Não descartamos o Brasileirão. Quem for jogar, vai se dedicar ao máximo, da melhor maneira possível”, pontuou ele.

Treino indica Luciano como titular diante do Flamengo

O Grêmio trabalhou na tarde desta terça-feira, no CT Luiz Carvalho, já com as atenções voltadas para o duelo diante do Flamengo. No coletivo, apenas os reservas e o grupo de transição trabalharam. Os titulares que entraram em campo no empate com a Chapecoense ficaram na academia fazendo regenerativo.

A atividade indicou Luciano como titular no comando de ataque. Assim, atacante apresentado na semana passada deve fazer sua estreia com a camisa do Grêmio. O Tricolor deverá ir a campo com Julio Cesar; Galhardo, Paulo Miranda, David Braz e Capixaba; Darlan, Thaciano, Pepê, Diego Tardelli e Luan; Luciano.