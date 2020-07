Prefeito de Criciúma garante que treinos táticos estão liberados na cidade

publicidade

O prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, garantiu que estão liberados treinos táticos e coletivos na cidade e descartou a possibilidade de eventuais aglomerações com a chegada do Grêmio ao município.

"Aqui em Santa Catarina, nosso Governador tomou medidas mais flexíveis que o Governador Eduardo Leite (...) O povo Criciumense é muito educado e responsável. Aqui o uso de máscara é obrigatório e a população está cumprindo tudo à risca. Não acredito em aglomerações com a presença do Grêmio aqui", disse em entrevista à Rádio Guaíba nesta terça-feira.

Embora festeje a presença do Tricolor na cidade, o prefeito Clésio Salvaro evitou fazer projeções sobre a possibilidade do Grêmio mandar partidas do Brasileirão no município. "Com os decretos atuais é possível sim (termos jogos). Problema é que jogos de Brasileirão tem mais atrativos por envolver grandes equipes e isso pode ser um fator complicador".

Grêmio deve ir a Criciúma na próxima segunda

Mesmo que os próximos dias possam trazer novidades em relação à possibilidade de realizar treinamentos coletivos no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, o Grêmio já montou o seu “plano A” para seguir a preparação de forma mais intensa.

O presidente Romildo Bolzan Júnior declarou que a ida a Criciúma-SC deverá se dar em data próxima ao início das competições. A CBF confirmou que o Campeonato Brasileiro vai começar em 9 de agosto, enquanto a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) sugeriu a data de 26 de julho para reiniciar o Gauchão ao governo do Estado, mas ainda não há nenhuma confirmação nesse sentido.