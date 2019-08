Presente nos dois mata-matas, Alisson exalta momento do Grêmio na temporada

publicidade

Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, véspera do primeiro jogo da Copa do Brasil, diante do Athletico-PR, o meia Alisson destacou o momento do Grêmio. Nesta quarta-feira, o Tricolor faz o jogo de ida da semifinal, na Arena, às 21h30min.

O jogador exaltou o bom momento do Tricolor na temporada. Citou o rival Inter como o outro clube presente nos dois mata-matas da temporada, além do Brasileirão, ao dizer que as duas equipes brigam nas três competições. "O Grêmio vem chegando nas finais e conquistando títulos. Todo mundo está de parabéns, e esperamos manter isso", disse.

De acordo com o meia, os jogadores precisam estar focados e concentrados o tempo todo, para fazer uma grande partida. "Precisamos ser inteligentes nos 180 minutos, não podemos dar brecha", projetou.

Alisson destacou a ansiedade para mais um jogo decisivo com a camisa do Grêmio, algo que tem se tornado comum nos últimos anos, na avaliação do jogador. "Sempre tem a vontade de jogar logo, vem aquele frio na barriga. Esperamos fazer dois bons jogos e coroar isso com mais uma final", declarou ele.

O meia evitou projetar marcar contra o Athletico, mas admite que ficaria feliz com um gol. "Todos querem ajudar de alguma maneira. Fico feliz quando os gols decisivos saem. Quem sabe não possa sair nesse jogo também?", brincou.

A partida de volta está marcada para o dia 4 de setembro, às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba.