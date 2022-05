Presidente do Glória revela respeito ao Grêmio, mas diz não temer o adversário

publicidade

Em entrevista ao programa Concentração, da Rádio Guaíba, o presidente do Glória de Vacaria, Eugênio Andrade Marques, projetou o confronto diante do Grêmio na terça-feira, às 19h, pela final da Recopa Gaúcha. Na visão do mandatário, apesar das diferenças entre as duas equipes, os donos da casa respeitam o Tricolor, mas prometem encarar de igual para igual o elenco de Roger Machado.

“Cada partida é uma história. Não tem jogo ganho. Sabemos que é um jogo difícil, respeitamos o Grêmio, mas não tememos o nosso adversário. Esperamos que o Glória se encontre em campo. Está tudo sendo preparado para conseguirmos trazer mais um troféu para a nossa galeria”, disse.

Marques também projetou a maneira com que o time de Vacaria planeja atuar dentro das quatro linhas. Conforme o presidente, o grupo está preparado para um Grêmio propositivo, que busque o ataque. “Nosso time vai manter a cautela defensiva e acredito que o nosso treinador vai montar um esquema capaz de surpreender o adversário dentro do que ele imagina”, avaliou o dirigente, que afirmou que a cidade, assim como outras próximas, está mobilizada para a partida.

Do lado Tricolor, Roger prepara um time reserva. Edílson e Kannemann devem ser reforços para o time e ainda há dúvida no meio-campo.

O Grêmio de Roger não vive um bom momento, pois o time não vem engrenando na Série B. Mas o treinador não corre risco de cair, pois a direção tem entendido que a má fase do time não é exclusiva de agora. O time também tem buscado reforços. As prioridades no momento são um meia de articulação e um segundo atacante.

Veja Também