Pressão ofensiva e posse de bola marcam o treinamento do Grêmio nesta sexta-feira

No treinamento desta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho, o Grêmio conseguiu focar na parte tática. Os jogadores atuaram alternadamente entre os grupos formados pela comissão técnica e puderam trabalhar o modelo de jogo adotado.

Com o adiamento do jogo contra o Atlético-MG, que estava marcado para o dia 5 de setembro, o próximo compromisso do Grêmio será em casa no dia 12, às 11h, contra o Ceará, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro.

Na atividade, os atletas foram separados em diversos grupos atuando nos dois campos do CT. Ações específicas de cruzamento e finalização fizeram parte da atividade em um dos campos. O técnico Luiz Felipe Scolari passou as orientações durante o trabalho de posse de bola sob pressão e com passe entrelinhas.

Durante os trabalhos de pressão ofensiva, o treinador também orientou no controle de posse de bola, mas com agilidade para finalização, buscando espaços entre as linhas e conclusão da jogada.

Blindagem do grupo

Ainda na quinta-feira, o Tricolor definiu que irá antecipar a concentração antes da partida contra o Ceará, no dia 12. A expectativa é blindar o grupo após os protestos violentos da torcida. A direção ainda não divulgou quantos dias antes isso ocorrerá, mas a tendência é que os treinamentos continuem sendo realizados no CT. O Grêmio é o 18° colocado, com 16 pontos. A equipe nordestina ocupa a 8° posição, com 24 pontos.