Rafinha culpa "erros infantis" por goleada sofrida pelo Grêmio

Na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Grêmio chegou a fazer frente ao Flamengo, esteve melhor no primeiro tempo, mas com um a mais em campo sucumbiu completamente. Abatido, o lateral Rafinha creditou a goleada sofrida aos erros da equipe na segunda etapa. "Cometemos erros infantis no segundo tempo que culminaram nesse placar. Não tem como aceitar uma coisa dessas, é triste. Isso não pode acontecer jamais", declarou o experiente lateral.

Com a derrota, o Grêmio terá que vencer por cinco gols no Maracanã para avançar à semifinal. Na visão do Rafinha, nada é impossível no futebol, mas a virada é improvável. "Sabemos que no futebol nada é impossível, mas fica difícil ainda mais contra uma equipe qualificada como é a do Flamengo", completou.

Com a eliminação próxima na Copa do Brasil, o Grêmio focará totalmente no Brasileirão, onde luta para não ser rebaixado. O time gaúcho é o 17º colocado, com 16 pontos, dois do Fluminense, o primeiro fora da degola.

O próximo desafio é diante do Corinthians, em jogo marcado para sábado, às 21h, novamente na Arena do Grêmio.

