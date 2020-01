Renato “adianta” confirmação de contratações de Diego Souza e Thiago Neves

publicidade

O técnico Renato Portaluppi revelou na entrevista coletiva após a vitória, por 1 a 0, sobre o Brasil, em Pelotas, que o Grêmio apresentará nos próximos dias os meias Thiago Neves e Diego Souza. O treinador voltou a afirmar que precisa de jogadores com as características dos dois e que eles ajudarão bastante o Tricolor na temporada.

“Às vezes, é melhor errar tentando do que não tentar. Vocês estão vendo a dificuldade de prender a bola lá na frente para o time poder respirar ou cavar uma falta. Às vezes, precisamos de um jogador mais cascudo lá na frente justamente para isso. Precisamos destes jogadores. Gostaríamos de buscar jogadores mais jovens, mas onde estão? Peço que o torcedor compreenda. Buscamos sempre o melhor para o clube”, afirmou Portaluppi.

O comandante gremista voltou a afirmar que tem conversado com Thiago Neves e que explicou com as coisas funcionam no Grêmio: “Muitas pessoas têm criticado a chegada do Diego Souza e do Thiago Neves, que já falei que vai jogar e vai jogar muito. Quanto ao Diego, ele vai nos ajudar. Pode ter certeza. Ele está fininho e vai nos ajudar”, declarou.

Ao ser questionado se pretende utilizar Diego Souza como atacante ou meia, Renato Portaluppi ressaltou que o atleta de 34 anos tem características que faltam no grupo, em especial para a disputa da Libertadores. “É um jogador que joga tanto no meio como na frente. Pelas características dele, tem jogado lá na frente. É inteligente. Cabeceia bem e faz bem a parede. Quando trouxemos o Jael, muita gente criticou, mas ele nos ajudou bastante. Precisamos de um jogador destas características, principalmente, na Libertadores”, destacou.

O Grêmio volta aos treinamentos nesta segunda-feira, às 15h30min, para iniciar a preparação para o jogo contra o São José. O Tricolor enfrenta o time da zona Norte de Porto Alegre na quarta-feira, às 21h30min, na Arena, pela quarta rodada do primeiro turno do Campeonato Gaúcho.