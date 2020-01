Renato comanda treino do Grêmio pela primeira vez na temporada

publicidade

O Grêmio segue sua preparação para a estreia no Campeonato Gaúcho, na quarta-feira, diante do Caxias. Com Renato Portaluppi comandando os trabalhos pela primeirav ez na temporada após o retorno das férias e da cirurgia no coração, o Tricolor teve treino fechado na primeira parte da atividade.

Após a primeira parte fechada, a imprensa teve acesso ao campo. Não houve nenhuma pista da provável equipe que entrará em campo no Campeonato Gaúcho, na estreia do Tricolor. A tendência, no entanto, é que Renato Portaluppi coloque a campo o time titular.

O Grêmio estreia no Campeonato Gaúcho na quarta-feira, às 20h, diante do Caxias, na Arena, em jogo válido pela primeira da competição. O Tricolor é o atual campeão da competição.