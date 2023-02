Renato critica atuação do Grêmio: "Não gostei em momento algum”

publicidade

Apesar da vitória de 2 a 0 sobre o Avenida, o técnico Renato Portaluppi não apreciou o que viu neste domingo. “Não gostei da minha equipe em momento algum”, ressaltou o treinador após o jogo. O técnico observou que o time fez um primeiro tempo fraco mas que houve ajustes para segundo tempo. “Principalmente no primeiro tempo, demos muito espaço, depois corrigimos”, avaliou o treinador que admitiu que as expulsões ajudaram o time a fazer o resultado. “O segundo tempo facilitou com as expulsões."

Sobre a ausência de Ferreira, poupado por desgaste físico, Renato acentuou a relevância de alguém para a posição. “É importante esse tipo de jogador, que quebra linha e rompe a zaga”,observou Portaluppi. “Quando não se tem esse jogador as coisas se complicam”, explicou que Renato que ainda destacou a participação de Gabriel Silva, colocado no lugar de Ferreira. “É um garoto de futuro. Comente alguns erros por causa da idade. Ele tira o espaço do lateral às vezes, mas faz parte Ele está aprendendo. A gente está corrigindo ele”.

Sobre o meio campo Villasanti, retirado da equipe titular nas últimas partidas, Renato minimizou. “Eu tenho 8 a 9 jogadores para esta posição. O Villa eu já conheço.”, salientou lembrando também que está dando oportunidades para todos os jogadores mas que o “rodízio” vai chegar ao final. “O jogador tem que se escalar. Daqui a pouco as experiências vão acabar.”

Renato ainda comentou como pretende usar Vina, vindo do Ceará e anunciado nesta semana. “Ele é segundo (atacante). É um jogador interessante. Acompanho ele a muito tempo. Encosta no atacante, joga por trás dos volantes do adversário e gosta de fazer gol. As oportunidades serão dadas. Ajudou o ceará e vai nos ajudar.” relatou o treinador. Renato ainda disse que Vina chega para somar “É importante ter peças”,

Renato, quando perguntado, falou que ainda não há previsão para a volta de Geromel. “Ele não voltou nem para o campo. Está se recuperando mas ainda vai demorar”. E por fim comentou o enfrentamento contra o campinense, às vésperas do Grenal, quando terá de viajar para Paraíba. “Vamos procurar fazer a logística da melhor maneira. Se o Grêmio vai jogar na primeira fase é porque o Grêmio é o culpado. Quando eu estava aqui, não entrava antes das dezesseis (de final). Os entendidos que estavam aqui jogaram o Grêmio para a segunda e agora vamos pagar a conta indo lá para o Nordeste”, concluiu.