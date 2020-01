Renato destaca mudança de atitude no 2º tempo para virada do Grêmio

publicidade

Para Renato Portaluppi, a mudança de atitude foi determinante para o Grêmio conquistar a vitória sobre o São José, por 2 a 1, na noite desta quinta-feira, na Arena. O Tricolor fez um primeiro tempo ruim, mas com boa atuação de Everton, construiu a virada na terceira rodada do Gauchão.

Segundo o comandante, a equipe criou inúmeras oportunidades de gol na segunda etapa, e disse que, no início do trabalho, o mais importante são os três pontos. "Eu cobrei atitude desde o início do jogo. No intervalo, voltamos bem melhor, e conseguimos nosso objetivo, que era a vitória", frisou.

O treinador do Grêmio não poupou elogios a Everton, que mais uma vez decidiu a favor da equipe. Destacou as qualidades como inteligência, velocidade e finalização, com liberdade no ataque para se movimentar. "Não é à toa que é jogador de seleção brasileira. É muito rápido, fez dois belos gols. É muito importante, últil para gente", destacou.

Questionado sobre as possíveis estreias dos novos reforços apresentados ao longo da semana, o meia Thiago Neves e o atacante Diego Souza, Renato não deu prazo. Destacou que ambos intensificaram os treinamentos e, em breve, deverá conhecer as reais condições dos atletas. "Não adianta colocar sem estar pronto. Vamos conversar e ver como eles estão, junto com a preparação física", ponderou.

O treinador mostrou-se contente com o entrosamento dos jogadores, incluindo aqueles jogadores que não estavam no grupo na temporada passada. Mesmo com pouco tempo de trabalho, elogiou os atletas e disse que entrosamento ainda vai melhorar. "É bem mais fácil destrutir que construir. Hoje saímos atrás, mas conseguimos virar. E eles foram fundamentais", destacou, ao citar a boa atuação do lateral-direito Victor Ferraz.

O Grêmio volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h, para enfrentar o Esportivo, na Arena. A partida é válida pela quarta e penúltima rodada da primeira fase do Gauchão.