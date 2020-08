Renato elogia atuação apesar do empate e vê Grêmio candidato ao título

publicidade

Após o empate em 1 a 1 com o Flamengo no Maracanã, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, elogiou o desempenho da sua equipe e afirmou que o Tricolor é quem merecia sair com a vitória nesta quarta-feira. "Fiquei muito satisfeito com meu time. Enfrentamos, na minha opinião, o melhor plantel do futebol brasileiro e merecíamos ter saído com a vitória daqui, fomos melhores nos 90 minutos. Minha equipe está de parabéns, jogamos de igual para igual e perdemos as melhores oportunidades", disse. Para o treinador, que não costuma comentar decisões da arbitragem, o empate veio em um lance "infeliz" de seu time e não representou o que foi a partida.

Marcando o Flamengo em cima, especialmente no primeiro tempo, Renato ressaltou que a intenção do Tricolor é jogar sempre desta forma, pressionando no campo do adversário e dando poucos espaços. "Não vamos ganhar todas, vamos perder também, mas não será por falta de coragem. O Grêmio jogará desta forma o campeonato todo, e jogando assim, somos candidatos ao título", afirmou. No entanto, ele não descarta poupar a equipe em novas oportunidades. "O Grêmio vai muito bem, obrigado, e na hora que achar que devo poupar um jogador, vou poupar, são muitos jogos", reiterou.

Apesar dos três empates em sequência na arrancada do Brasileirão, o técnico gremista disse estar satisfeito com o começo de sua equipe na competição, se mantendo no pelotão de cima. "Toda equipe que tem 50% de aproveitamento, não importa quantos jogos, tá brigando pela parte de cima da tabela. O Grêmio tem isso de aproveitamento e não enfrentou qualquer time. Hoje, o Flamengo, na semana passada, o Corinthians, na outra, o Ceará fora de casa, não tem jogo fácil e estou muito satisfeito com minha equipe. Nas últimas duas partidas mereciamos ter vencido, inclusive, pelas nossas atuações", finalizou.